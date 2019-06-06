Apple iPhone 5S, 6 и 6 Plus не получат iOS 13

На WWDC 2019 Apple представила новые операционные системы для своих устройств. Наиболее ожидаемым анонсом стала iOS 13, которая получила долгожданную темную тему свайп-клавиатуру и многое другое.

Плохие новости для владельцев iPhone 5S, iPhone 6 или iPhone 6 Plus, надеявшихся получить iOS 13. Владельцы iPad Air, iPad Mini 2 и iPad Mini 3 также останутся без специальной операционной системы iPadOS.

Если от моделей iPhone 5, 5s и SE еще можно отказаться, то вот с 6 и 6 Plus могут возникнуть сложности. Обе модели были тепло приняты и многие пользователи по-прежнему считают их одними из лучших продуктов, выпущенных компанией. Похоже у владельцев просто не останется иного выбора, кроме как приобрести более новую модель смартфона или же продолжить пользоваться устаревшей ОС.