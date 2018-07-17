Apple iPhone 9 Plus засветился на рендерах

Сетевые источники раздобыли изображение смартфона iPhone 9 Plus, который заключен в защитный чехол. Предполагается, что нас ждет самый большой iPhone за всю историю Apple. Слухи прочат устройству дизайн iPhone X с вырезом в верху экрана, 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей и вертикально расположенную двойную камеру. Размеры смартфона составят 157,5:77,4:7,7 мм. Для сравнения, габариты 6,1-дюймового iPhone 9 будут равны 150,9:76,5:8,3 мм. Официальная презентация трех новых смартфонов Apple ожидается осенью этого года.