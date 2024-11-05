Apple исправит проблему с iPhone 16 в Индонезии

На прошлой неделе Компания Apple столкнулась с довольно неприятными и даже смешными трудностями — продажа смартфонов серий iPhone 16 и умных часов Apple Watch 10 была запрещена в Индонезии. Причина в том, что компания Apple некоторое время назад обещала властям Индонезии инвестировать определённую сумму денег в местное производство и не только, но в итоге не выполнила своё обещание буквально на несколько миллионов долларов. Что для компании, которая зарабатывает десятки миллиардов долларов в год, является буквально каплей в море. Но, к счастью, руководство компании приняло решение добавить недостающую сумму, чтобы с неё сняли условный бан в стране. Согласно новым данным от издания Bloomberg, Apple планирует инвестировать дополнительные 10 миллионов долларов в строительство нового завода в Бандунге.

Ожидается, что инвестиции будут сделаны совместно с местным поставщиком Apple, компанией Yageo Corporation, а новое предприятие займётся производством аксессуаров и компонентов для устройств Apple. Согласно отчёту издания, компания Apple уже подала свое предложение в Министерство промышленности Индонезии и теперь ждёт решения о снятии запрета на продажу своих устройств. При этом Apple — не единственная технологическая компания, испытывающая трудности в Индонезии, так как Google также недавно столкнулась с запретом на продажу Pixel 9. Правда, о её инвестициях пока что никакой информации нет — вероятно, компания решила проблему иначе.