Apple лишилась специалистов по разработке ИИ

Серия увольнений наводит на мысль о более глубоких проблемах внутри Apple, которые, по мнению инсайдеров, могут быть одной из причин задержки ключевых функций Apple Intelligence. Внутренние источники упоминают отсутствие чёткой стратегии и крайне медленный прогресс, что усугубляется корпоративной культурой и сложными рабочими процессами. Siri до сих пор не получила обещанное масштабное обновление на базе Apple Intelligence, а новая архитектура системы пока не представлена. По данным Financial Times, такие задержки подрывают уверенность не только сотрудников, но и преданных пользователей бренда, а в долгосрочной перспективе это может негативно сказаться на доходах. Даже Тим Кук признаёт угрозы и отставание компании в сфере ИИ — но планов по исправлению ситуации пока что не сообщает.