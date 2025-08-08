Apple лишилась специалистов по разработке ИИ

За последние месяцы из команды Apple, занимающейся разработкой базовых моделей искусственного интеллекта, ушли более десятка ведущих исследователей и инженеров. И речь идёт не о рядовых сотрудниках — среди них, например, Руомин Пэн — глава группы, сыгравший ключевую роль в формировании стратегии Apple в области больших языковых моделей. Его уход особенно впечатлил индустрию — по информации СМИ, он получил компенсационный пакет на 200 миллионов долларов, при этом компания не предприняла серьёзных попыток удержать специалиста. Команда изначально была небольшой, менее 60 человек, и потеря значительной части экспертов в пользу конкурентов заметно ударила по проектам.

Серия увольнений наводит на мысль о более глубоких проблемах внутри Apple, которые, по мнению инсайдеров, могут быть одной из причин задержки ключевых функций Apple Intelligence. Внутренние источники упоминают отсутствие чёткой стратегии и крайне медленный прогресс, что усугубляется корпоративной культурой и сложными рабочими процессами. Siri до сих пор не получила обещанное масштабное обновление на базе Apple Intelligence, а новая архитектура системы пока не представлена. По данным Financial Times, такие задержки подрывают уверенность не только сотрудников, но и преданных пользователей бренда, а в долгосрочной перспективе это может негативно сказаться на доходах. Даже Тим Кук признаёт угрозы и отставание компании в сфере ИИ — но планов по исправлению ситуации пока что не сообщает.
