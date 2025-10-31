Смартфон Sharp AQUOS sense10 оценен в 405 долларов

Компания Sharp объявила о выпуске среднебюджетного смартфона AQUOS sense10, главной особенностью которого стала защита от воды и пыли в соответствии со степенями IPX5, IP6X и IPX8. Новинка также характеризуется 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 6 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, 6,1-дюймовым экраном Pro IGZO OLED с разрешением 2340:1080 точек и адаптивной кадровой частотой от 1 до 240 Гц, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 36-Вт быстрой проводной зарядки, тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик оптического размера 1/1,55 дюйма) и 50,3 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, корпусом толщиной 8,9 мм и массой 166 граммов, а также прочностью по стандарту MIL-STD-810H. Смартфон оценен на японском рынке в эквивалент 405 и 450 долларов соответственно.