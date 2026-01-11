Motorola Signature вошёл в топ рейтинга камерофонов DxOMark

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры смартфона Motorola Signature. Новинка набрала 164 балла, заняв шестое место в общем рейтинге камерофонов. Смартфон опередил такие признанные камерофоны, как Google Pixel 10 Pro XL, iPhone 16 Pro Max и Huawei Pura 70 Ultra. Эксперты похвалили новинку за корректный скинтон на портретах и в целом качественный портретный режим, точную работу экспозиции и слабый уровень шума на фото. Не понравилась авторам тестирования работа автоэкспозиции при съемке видео, шумы при ярком освещении и слабая детализация при 2-кратном цифровом зуме.

Напомним, что в смартфоне используется тройная камера с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-828 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ с 3-кратным оптическим приближением и OIS).