Смартфон OnePlus 15 полностью рассекречен

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробные характеристики флагманского смартфона OnePlus 15, который будет представлен уже 27 октября. Итак, аппарат оснастят 6,78-дюймовым OLED-экраном на основе материала BOE X3 и технологией 8T LTPO с разрешением 2772:1270 точек, кадровой частотой и рамками толщиной 1,15 мм, тройной тыльной камерой с модулями 50 Мп (сенсор 1/1,56 дюйма), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ с 3,5-кратным оптическим приближением), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 7300 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 120 Вт и 50 Вт, симметричными стереодинамиками, настраиваемыми кнопками, 3D-ультразвуковым дактилоскопом, вибромотором 0816, интерфейсом USB 3.2 Gen1, корпусом толщиной 8,18 мм и массой 211 граммов, а также топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, которая уже была подтверждена производителем.