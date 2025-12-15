Смартфон HONOR Play 60A оценили в 225 долларов

Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью Play 60A, которая основана на 6-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MC2. Новинка также получила 6,75-дюймовый TFT-экран с разрешением 1600:720 точек и кадровой частотой 90 Гц, предустановленную оболочку MagicOS 9.0 на основе ОС Android 15, 4 или 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флеш-памяти, 13-Мп тыльную камеру, 5-Мп селфи-камеру, батарею ёмкостью 5300 мАч, поддержку 15-Вт быстрой проводной зарядки, модем для сотовых сетей 5G, 3,5-мм аудиогнездо, корпус толщиной 7,89 мм и массой 186 граммов. Вариант с 6 ГБ ОЗУ стоит в Китае эквивалент 225 долларов.

