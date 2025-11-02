Смартфон Doogee Fire 7 Pro получит два фонарика

Сетевые источники раскрыли подробности о защищенном смартфоне Doogee Fire 7 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят двумя фонариками с суммарной яркостью 1200 люмен с тремя режимами работы (вспышка, фонарик и сигнал SOS), поддержкой технологии Push-to-Talk Over Cellular для превращения 4G/5G или Wi-Fi-соединения в радиосеть для голосовой связи, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6300, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и с кадровой частотой 90 Гц, батареей ёмкостью 13000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной и 5-Вт обратной зарядок, 64-Мп основной камерой, 20-Мп камерой ночного видения, селфи-камерой разрешением 16 Мп, корпусом толщиной 18,7 мм, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69K, боковым сканером отпечатков пальцев, модулем NFC и настраиваемой кнопкой. Ориентировочная цена смартфона составляет 270 долларов.

