Apple лишится эксклюзивных контрактов TSMC

Ожидается, что Apple утратит статус крупнейшего клиента TSMC, несмотря на то что, по слухам, компания заранее зарезервировала более половины первоначальных мощностей партнёра по 2-нанометровому техпроцессу. Дело в том, что на данный момент на рынке наблюдается безумный бум искусственного интеллекта, так что все крупные производители стараются ворваться в этот сегмент и заработать как можно больше денег. И хотя Apple является огромным заказчиком, на рынке есть производители, которые способны дать более выгодные заказы, особенно на технологии нового поколения. Дело в том, что если в смартфоне переход с 2 нм на 1,5 нм не даст такого уж колоссального преимущества, то в огромных центрах обработки данных это принесёт существенные бонусы.

Например, процессоры, изготовленные по техпроцессу нового поколения, потребляют заметно меньше энергии, что в случае с огромными ЦОДами приведёт к существенной экономии на энергоресурсах. И, конечно, вычислительная мощность в данном случае тоже имеет вес, поскольку чем ниже техпроцесс, тем мощнее получается процессор при тех же физических размерах. Так что в обозримом будущем Apple может лишиться своего эксклюзивного контракта на поставки процессоров нового поколения, что может сильно ударить по объёмам продаж гиганта из Купертино. Но произойдёт это уже не в этом году, так как заводы TSMC забиты заказами вплоть до начала 2027 года. А вот после него ситуация может кардинально измениться в худшую сторону.