Представлен смартфон iQOO 15R с АКБ на 7600 мАч

Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO 15R, которая основана на 3-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с тактовой частотой до 3,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 840. Новинку также оснастили 6,59-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2750:1260 точек, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, системой охлаждения IceCore VC на 6500 мм², сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYT-700V оптического размера 1/1,56 дюйма с OIS) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 7600 мАч, поддержкой 100-Вт проводной быстрой зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, подэкранным 3D-ультразвуковым дактилоскопом и стереодинамиками. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 495, 525 и 580 долларов за конфигурации с 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.