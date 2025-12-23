OnePlus Turbo протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона OnePlus Turbo, который будет представлен в начале следующего года. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 825, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 16. Аппарат набрал 2124 и 6880 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. По данным авторитетного информатора Digital Chat Station, OnePlus Turbo также получит батарею с двухъячеечной конструкцией ёмкостью 9000 мАч и дисплей с частотой обновления 165 Гц.

