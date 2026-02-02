Смартфон OPPO A6i+ с АКБ на 6000 мАч оценили в 215 долларов

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью OPPO A6i+, которая основана на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6300 с максимальной частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MC2. Новинку также оснастили до 12 ГБ ОЗУ LPDDR4X, до 512 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, 6,75-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1570:720 точек, кадровой частотой до 120 Гц и яркостью 1125 нит, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, модемом 5G, корпусом толщиной 8,61 мм, массой 216 граммов и защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP69, IP68 и IP66. Цена базовой версии с 8/128 ГБ памяти на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 215 долларов.