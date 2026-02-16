Vivo X300 FE протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Vivo X300 FE, который будет представлен в ближайшее время. Итак, бенчмарк подтвердил наличие 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с максимальной частотой 3,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 829, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 16. Аппарат набрал 2701 и 8180 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

Vivo X300 FE также приписывают наличие 6,31-дюймового LTPO AMOLED-экрана с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, ОЗУ стандарта LPDDR5x, встроенной памяти UFS 4.1, тройной основной камеры с модулями на 50 Мп, 8 Мп и 50 Мп (перископический телеобъектив), селфи-камеры разрешением 50 Мп, батареи ёмкостью 6500 мАч, а также поддержки 90-Вт проводной и 40-Вт беспроводной зарядок.