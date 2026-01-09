Смартфон HONOR Power 2 появился в продаже

Компания HONOR выпустила в китайскую продажу смартфон Power 2, который оценен в эквивалент 385 и 430 долларов за версии с 256 и 512 ГБ флеш-памяти соответственно. Напомним, что новинка также получила батарею ёмкостью 10080 мАч, поддержку проводной и обратной проводной зарядок мощностью 80 Вт и 27 Вт соответственно, 6,79-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2640:1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц и глобальной яркостью 1800 нит, 4-нанометровый чипсет MediaTek Dimensity 8500 Elite, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (OIS) и 5 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 16 Мп, защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K, а также корпус толщиной 7,98 мм и массой 216 граммов.

