Apple лидирует на рынке умных часов, но скоро это закончится

Учитывая повышенное внимание к домашнему фитнесу и здоровью в последние месяцы после пандемии, неудивительно, что продажи умных часов значительно выросли за этот период. При этом, что тоже весьма ожидаемо, Apple Watch продолжают лидировать на этом рынке вплоть до первого квартала 2021 года. И хотя для Google Wear шансов на успех уже не осталось, есть вероятность, что, возможно, в ближайшие кварталы операционная система от Google наконец-то начнет свой рост и развитие, если предположить, что ее партнерство с Samsung принесет плоды. По сравнению с тем же первым кварталом прошлого года рынок умных часов вырос на 35% в годовом исчислении. Аналитическая компания Counterpoint Research не указывает причину, но легко увидеть тенденции с учетом мировых событий в течение этих 12 месяцев.

Люди стали более внимательно относиться к своему здоровью, и умные часы, которые могут определять нерегулярный сердечный ритм или аритмию, а также уровни кислорода в крови, пользуются особой популярностью среди потребителей. Единственной проблемой данного сегмента рынка электроники является полное отсутствие конкуренции — Apple легко уделывает конкурентов, продавая массу своих гаджетов, тогда как потенциальные конкуренты продают несколько процентов гаджетом по всему миру. Из-за этого у Apple банально нет необходимости стараться и выходить на новый уровень возможностей, так как у нее и так всё достаточно хорошо выходит. Хотелось бы все же еще игроков на данном рынке.