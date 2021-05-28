Apple лидирует на рынке умных часов, но скоро это закончится

Учитывая повышенное внимание к домашнему фитнесу и здоровью в последние месяцы после пандемии, неудивительно, что продажи умных часов значительно выросли за этот период. При этом, что тоже весьма ожидаемо, Apple Watch продолжают лидировать на этом рынке вплоть до первого квартала 2021 года. И хотя для Google Wear шансов на успех уже не осталось, есть вероятность, что, возможно, в ближайшие кварталы операционная система от Google наконец-то начнет свой рост и развитие, если предположить, что ее партнерство с Samsung принесет плоды. По сравнению с тем же первым кварталом прошлого года рынок умных часов вырос на 35% в годовом исчислении. Аналитическая компания Counterpoint Research не указывает причину, но легко увидеть тенденции с учетом мировых событий в течение этих 12 месяцев.

Люди стали более внимательно относиться к своему здоровью, и умные часы, которые могут определять нерегулярный сердечный ритм или аритмию, а также уровни кислорода в крови, пользуются особой популярностью среди потребителей. Единственной проблемой данного сегмента рынка электроники является полное отсутствие конкуренции — Apple легко уделывает конкурентов, продавая массу своих гаджетов, тогда как потенциальные конкуренты продают несколько процентов гаджетом по всему миру. Из-за этого у Apple банально нет необходимости стараться и выходить на новый уровень возможностей, так как у нее и так всё достаточно хорошо выходит. Хотелось бы все же еще игроков на данном рынке.
Комментарии и отзывы
Характеристики Lenovo Tab M8 появились в...
В списке консоли Google Play появились актеристики Lenovo Tab M8 3-го поколения. ...
Средневековая MMORPG Siege Survival: Glo...
Gloria Victis - это MMORPG с акцентом на реализм, действия которой происходят в открытом мире в средневек...
Смартфон OnePlus 9R на Snapdragon 870 оц...
Компания OnePlus анонсировала смартфон OnePlus 9R, который, как и предполагалось, оказался проще новеньки...
Apple планирует выпустить новые iMac...
На просторах интернета на протяжении достаточно длительного периода времени ходит информация о том, что к...
Смартфоны Vivo V21 и V21e запущены в Мал...
Компания Vivo представила в Малайзии свои смартфоны среднего класса серии V21. В эту серию входят следующ...
Xiaomi Mi 10S показали на первом фото...
В сети появилась первая фотография смартфона Xiaomi Mi 10S, официальный релиз которого состоится уже сего...
Серия OPPO Find X3 продана всего за 15 с...
Последний флагманский смартфон OPPO, серия OPPO Find X3, официально поступил в продажу сегодня в Китае по...
Realme Narzo 20 второй телефон компании ...
Китайский производитель смартфонов Realme представил Realme UI 2.0 на базе Android 11 в сентябре 2020 год...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor