Apple меняет политику комиссии в App Store

Apple объявила о ряде изменений в работе App Store на территории Европейского союза в рамках попытки избежать дальнейших санкций по Закону о цифровых рынках. В четверг компания представила новую двухуровневую систему комиссии за услуги магазина, которая применяется к покупкам вне приложений. Полный доступ к функциям App Store будет предоставляться только тем разработчикам, которые согласятся на более высокую комиссию. Первый уровень предусматривает базовый набор функций App Store при сниженной комиссии до 5% от внутриигровых покупок. В этом случае компания предлагает пользовательские отзывы, паспорт конфиденциальности и доступ к поддержке Apple. Однако в этом тарифе отсутствуют ключевые инструменты, к которым привыкли разработчики — автоматическое обновление приложений, автозагрузка и другие средства продвижения.

Глава Epic Games Тим Суини, чья судебная тяжба с Apple в США привела к запрету на взимание комиссий с внешних покупок, уже раскритиковал ограничения, накладываемые на разработчиков, выбравших бюджетный тариф. Второй уровень Store Services Fee — это стандартный тариф с комиссией 12%, который по умолчанию применяется ко всем приложениям в App Store. Он предоставляет полный набор функций магазина. Разработчики, при желании, могут перевести свои приложения на первый, более ограниченный тариф. Apple также вводит новую комиссию — Core Technology Commission. Это 5% от стоимости внешних покупок, совершённых в приложениях, размещённых в App Store.
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