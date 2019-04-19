Apple модернизирует фронтальную камеру в грядущих моделях iPhone

2019-04-19, Автор - Anna; Продукт - Apple iPhone 2019 ; [82]
Ожидается, что компания Apple модернизирует фронтальную камеру с 7MP до 12MP на всех трех будущих iPhone. Фронтальная камера также будет использовать 5-элементный объектив, который отличается от 4-элементного объектива, используемого на текущих моделей. По слухам, Apple добавит 12-мегапиксельную сверхширокую линзу к задней части 5,8-дюймовых и 6,5-дюймовых моделей iPhone.

Tipster @OnLeaks и Digit.in опубликовали предполагаемые рендеры iPhone 2019, на которых изображены три задние камеры расположенные в квадратном выступе, который имеет специальное черное покрытие для более эстетичного вида.

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