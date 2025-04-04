Apple может потерять 10% прибыли

При условии, что Индия сможет договориться с США о торговых послаблениях и получить освобождение от новых пошлин, Apple следует довести объёмы выпуска смартфонов в этой стране до 30% от общего мирового производства. Это позволит сократить влияние новых пошлин на прибыль — с потенциальных 3% до всего 1%. Вторым шагом специалисты называют повышение цен на модели iPhone Pro, которые традиционно составляют 65–70% от общего числа продаж новых устройств. Хотя конкретных цифр по стоимости грядущих iPhone 17 Pro и iPhone Pro Max никто пока что не приводит, идея заключается в том, чтобы смягчить удар по финансовым показателям компании через премиальный сегмент. Также предлагаются и другие меры — снижение стоимости выкупа старых устройств по трейд-ин программам и оптимизация цепочек поставок.