Apple может потерять 10% прибыли

Глобальная экономическая обстановка готовится к очередной волне потрясений после заявления президента США о введении новых пошлин на продукцию из разных регионов мира. Для компаний вроде Apple подобные меры особенно болезненны, поскольку значительная часть производственных цепочек сосредоточена именно в странах, на которые были наложены наибольшие налоговые пошлины. Если компания решит сохранить прежний уровень цен на свою продукцию, её валовая прибыль может сократиться на 8,5–9%, что приведёт к серьёзным финансовым потерям. Однако аналитики уже предложили возможные пути минимизации последствий. В первую очередь, речь идёт об увеличении производства iPhone в Индии.

При условии, что Индия сможет договориться с США о торговых послаблениях и получить освобождение от новых пошлин, Apple следует довести объёмы выпуска смартфонов в этой стране до 30% от общего мирового производства. Это позволит сократить влияние новых пошлин на прибыль — с потенциальных 3% до всего 1%. Вторым шагом специалисты называют повышение цен на модели iPhone Pro, которые традиционно составляют 65–70% от общего числа продаж новых устройств. Хотя конкретных цифр по стоимости грядущих iPhone 17 Pro и iPhone Pro Max никто пока что не приводит, идея заключается в том, чтобы смягчить удар по финансовым показателям компании через премиальный сегмент. Также предлагаются и другие меры — снижение стоимости выкупа старых устройств по трейд-ин программам и оптимизация цепочек поставок.