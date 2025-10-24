Apple может выпустить iPhone 20 вместо iPhone 19

В этом году Apple внезапно переименовала iOS 19 в iOS 26, а в 2017 году пропустила iPhone 9, сразу представив серию iPhone X к первому юбилею оригинала. По данным аналитиков Omdia, Apple провернет похожий трюк в 2027 году, пропустив iPhone 19 ради iPhone 20. Разумеется, релиз последнего будет приурочен к 20-летию первого iPhone. При этом выход базовой модели iPhone 20 состоится в первой половине 2027 года, потому что оригинальный iPhone анонсировали 9 января 2007 года, а в продаже он появился 29 июня 2007 года. Что до старших моделей iPhone 20 Pro и 20 Pro Max, то они, как утверждается, выйдут по обычному расписанию осенью. Впрочем, пока всё это похоже на спекуляции и вряд ли кто-то в Apple уже принял решения по неймингу в еще довольно далеком 2027 году.

