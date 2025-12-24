Появились характеристики камеры Honor Win

Линейка смартфонов Honor Win должна дебютировать в Китае 26 декабря и станет, если информация инсайдеров верна, первым игровым семейством смартфонов данного бренда. Более того, хотя Honor уже официально раскрыла часть характеристик устройств, которые оказались весьма достойными, свежая утечка пролила свет на параметры камер. По информации инсайдера, Honor Win и Win RT получат основную тыльную камеру на 50 Мп с сенсором Sony LYT-700, а также сверхширокоугольный модуль на 12 Мп. Более того, оба смартфона будут оснащены фронтальной камерой разрешением 50 Мп. Известно, что Honor Win предложит тройную основную камеру, тогда как Win RT ограничится двойным модулем. Более продвинутая версия также получит телефото-камеру на 50 Мп с сенсором Sony IMX856 и поддержкой 3-кратного оптического зума.

Оба устройства оснастят ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей, стереодинамиками и поддержкой ШИМ-затемнения с частотой 5920 Гц. Кроме того, смартфоны будут комплектоваться аккумулятором ёмкостью 10000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Honor Win получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, тогда как Honor Win RT будет построен на процессоре Snapdragon 8 Elite. И, что довольно интересно, оба смартфона получат систему активного охлаждения — в корпусе будет размещён вентилятор, который будет втягивать свежий воздух и выгонять нагретый наружу, чтобы снизить температуру на центральном процессоре.
iPhone получит подэкранную камеру в 2027 году…
Apple постепенно уменьшает вырез под фронтальную камеру в своих iPhone, стремясь в ближайшие годы полност…
iPhone 17 Pro Max возглавил рейтинг AnTuTu…
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала новый рейтинг самых производительных мобильных устройств Apple. В с…
Представлен тонкий смартфон Motorola Edge 70 …
Компания Motorola объявила о выпуске смартфона Edge 70, главной особенностью которого стал корпус толщино…
TSMC строит сразу три новых завода для iPhone 18…
Глава крупнейшего в мире производителя полупроводников признал, что текущих мощностей TSMC уже не хватает…
iPhone 17 Pro Max оказался автономнее Samsung Galaxy S25 Ult…
YouTube-канал PhoneBuff опубликовал результаты сравнения автономности флагманских смартфонов iPhone 17 Pr…
Смартфон POCO F8 Ultra засветился в сети …
В базе данных регулятора NBTC обнаружено упоминание смартфона POCO F8 Ultra, который, как предполагается,…
Meizu 22 вышел в новой версии …
Компания Meizu выпустила новую версию смартфона Meizu 22, которая получила небесно-голубую расцветку Moon…
Официально: Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition го…
Компания Realme объявила о скором релизе лимитированной версии смартфона Realme 15 Pro, выполненного в те…
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor