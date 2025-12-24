Появились характеристики камеры Honor Win

Линейка смартфонов Honor Win должна дебютировать в Китае 26 декабря и станет, если информация инсайдеров верна, первым игровым семейством смартфонов данного бренда. Более того, хотя Honor уже официально раскрыла часть характеристик устройств, которые оказались весьма достойными, свежая утечка пролила свет на параметры камер. По информации инсайдера, Honor Win и Win RT получат основную тыльную камеру на 50 Мп с сенсором Sony LYT-700, а также сверхширокоугольный модуль на 12 Мп. Более того, оба смартфона будут оснащены фронтальной камерой разрешением 50 Мп. Известно, что Honor Win предложит тройную основную камеру, тогда как Win RT ограничится двойным модулем. Более продвинутая версия также получит телефото-камеру на 50 Мп с сенсором Sony IMX856 и поддержкой 3-кратного оптического зума.

Оба устройства оснастят ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей, стереодинамиками и поддержкой ШИМ-затемнения с частотой 5920 Гц. Кроме того, смартфоны будут комплектоваться аккумулятором ёмкостью 10000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Honor Win получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, тогда как Honor Win RT будет построен на процессоре Snapdragon 8 Elite. И, что довольно интересно, оба смартфона получат систему активного охлаждения — в корпусе будет размещён вентилятор, который будет втягивать свежий воздух и выгонять нагретый наружу, чтобы снизить температуру на центральном процессоре.