HMD представила гибридный смартфон Touch 4G

Новый смартфон HMD Touch 4G, который пока доступен только в Индии и, скорее всего, не появится на большинстве рынков в мире, представляет собой нечто среднее между смартфоном и кнопочным телефоном. Он оснащён сенсорным экраном и поддерживает видеозвонки, но при этом сохраняет компактные размеры и низкую цену, характерные для простых телефонов. Устройство, представленное вчера, стоит около 45 долларов. Внешне оно напоминает миниатюрный смартфон, но с заметно уменьшенными пропорциями — диагональ дисплея составляет всего 3,2 дюйма, а вес — 100 граммов. Это может показаться идеальным решением для любителей компактных гаджетов, но на деле телефон имеет серьёзные ограничения.

Он работает не на операционной системе Android, а использует собственную систему RTOS Touch, поэтому установить привычные Android-приложения невозможно. Вместо этого пользователям доступна платформа Cloud Phone Service, где собраны базовые веб-приложения HMD. Для общения предусмотрено приложение Express Chat, которое поддерживает групповые чаты и видеозвонки, но чтобы общаться с друзьями, им также придётся установить эту программу на свои Android- или iOS-устройства. Среди положительных моментов — наличие разъёма для наушников и зарядка через USB Type-C. Однако встроенной памяти в 128 мегабайт вряд ли хватит надолго, поэтому пользователям, вероятно, придётся приобрести карту microSD. Но это крайне интересное решение в формате дополнительного устройства.
