Флагман OPPO Find X9 появился в продаже

Компания OPPO выпустила в продажу на домашний китайский рынок флагманский смартфон Find X9, который оценен в эквивалент 615 долларов за базовую версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Смартфон имеет в оснащении топовый процессор MediaTek Dimensity 9500, оперативную память стандарта LPDDR5X, флеш-память UFS 4.1, 6,59-дюймовый OLED-дисплей Tianma с разрешением 2760:1256 пикселей, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 3600 нит и минимальной 1 нит, основную камеру Hasselblad с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик с углом обзора 120°) и 50 Мп (3-кратный оптический зум), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, аккумулятор ёмкостью 7025 мАч, поддержку проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок мощностью 80 Вт, 50 Вт и 5 Вт соответственно, модули Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC, защиту от влаги и пыли (IP66, IP68 и IP69), два сверхлинейных динамика и корпус толщиной 7,99 мм.
