Представлен смартфон Samsung Galaxy Z TriFold

Компания Samsung пополнила ассортимент складных смартфонов так называемой «трикладушкой» Galaxy Z TriFold. Новинка характеризуется 10-дюймовым складным экраном с разрешением 2160:1584 точек, адаптивной кадровой частотой 1–120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит, 6,5-дюймовым внешним дисплеем с разрешение 2520:1080 точек, адаптивной частотой обновления 1–120 Гц, соотношение сторон 21:9, яркость до 2600 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Ceramic 2, двумя 10-Мп фронтальными камерами, тройной тыльной камерой с модулями на 200 Мп (ISOCELL HP2), 10-Мп (3-кратное оптическое приближение) и 12 Мп (сверхширик), двойными титановыми шарнирами, рамой из бронированного алюминия, массой 309 граммов, толщиной 3,9-12,9 мм, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP48, 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5600 мАч, поддержкой 45-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок соответственно. Смартфон появится в продаже 12 декабря, но его цена пока не раскрывается.