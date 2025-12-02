Представлен смартфон Samsung Galaxy Z TriFold

Компания Samsung пополнила ассортимент складных смартфонов так называемой «трикладушкой» Galaxy Z TriFold. Новинка характеризуется 10-дюймовым складным экраном с разрешением 2160:1584 точек, адаптивной кадровой частотой 1–120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит, 6,5-дюймовым внешним дисплеем с разрешение 2520:1080 точек, адаптивной частотой обновления 1–120 Гц, соотношение сторон 21:9, яркость до 2600 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Ceramic 2, двумя 10-Мп фронтальными камерами, тройной тыльной камерой с модулями на 200 Мп (ISOCELL HP2), 10-Мп (3-кратное оптическое приближение) и 12 Мп (сверхширик), двойными титановыми шарнирами, рамой из бронированного алюминия, массой 309 граммов, толщиной 3,9-12,9 мм, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP48, 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5600 мАч, поддержкой 45-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок соответственно. Смартфон появится в продаже 12 декабря, но его цена пока не раскрывается.

iPhone 18 Fold изготовят из титана и алюминия…
Первый складной iPhone может стать самым амбициозным проектом Apple в области аппаратного обеспечения, и,…
Vivo V60 Lite 5G с АКБ на 6500 мАч оценен в 430 долларов…
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью V60 Lite 5G, которая основана на 4-нанометровой пл…
Смартфон iQOO 15 оценен в 590 долларов …
Компания iQOO пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью iQOO 15, которая основана на топовой п…
В iPhone 17 появилась новая система защиты от мерцания…
Два дня назад компания Apple представила iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air. Все мо…
Смартфоны серии Xiaomi 17 очень хорошо продаются …
Руководитель компании Xiaomi Лу Вейбинг заявил, что смартфоны серии Xiaomi 17 продолжают очень хорошо про…
OnePlus 15 испытали на прочность…
Известный видеоблогер JerryRigEverything опубликовал свежее видео, которое посвящено флагманскому смартфо…
BOE не будет выпускать экраны для iPhone…
Похоже, амбициозные планы BOE наконец прорваться в прибыльную цепочку поставок Apple снова потерпели неуд…
Samsung готова выпускать чипы на 2 нм…
Массовое производство 2-нанометровых пластин по технологии GAA стартовало в конце сентября, и первой плат…
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor