Apple начинает продавать отремонтированные iPhone 8 и 8 Plus от 499 долларов

Интернет-магазин Apple начал продавать отремонтированные устройства iPhone 8 и 8 Plus. В варианте с 64 ГБ есть космические серые, серебряные и золотые устройства. Цены начинаются от 499$ за iPhone 8 и $ 599 за iPhone 8 Plus.

Совершенно новый iPhone 8 в настоящее время стоит 599 долларов, поэтому восстановленный iPhone 8 сэкономит вам 100 долларов. Это довольно неплохая сделка, учитывая, что отремонтированные продукты Apple практически новые, они протестированы и сертифицированы. Вы получаете совершенно новую батарею, новую внешнюю оболочку и даже новую белую коробку, не говоря уже о торжественном обещании Apple о 100-процентной правильной функциональности. Имейте в виду, что предложение ограничено.