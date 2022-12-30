Apple не будет выпускать iPhone 15 mini

Некоторое время назад компания Apple официально отказалсь от компактных версий своих флагманских смартфонов, потому что в этом просто не было необходимости — пользователи сейчас с большим желанием покупают большие смартфоны с большими дисплеями, так что нет необходимости выпускать небольшие гаджеты с низкой ценой. И хотя многие пользователи всё же надеялись на то, что компания изменит свой курс в этом направлении, сегодня инсайдеры подтвердили информацию о том, что смартфон iPhone 15 mini производитель выпускать не планирует — его даже нет в процессе проектирования, а учитывая, что до релиза устройства осталось меньше 10 месяцев, можно смело говорить, что такого смартфона у компании точно не будет. И на самом деле это было вполне ожидаемо.

Дело в том, что на самом деле желающих покупать компактные смартфоны не так уж много — если посмотреть на статистику продаж, то окажется, что большинство пользователей отдают предпочтение смартфонам с большой диагональю дисплея. Это понятно, ведь сейчас звонки не являются основной задачей устройства — больше времени вы проводите в социальных сетях, играх, за просмотром роликов и так далее. И чем больше дисплей у вашего смартфона, тем больше у вас удовольствия от поглощения контента из сети. Исходя из этого производителю просто нет смысла выпускать компактное устройства, а значит, в ближайшем будущем ничего нового в этом направлении мы не увидим. Эра компактных смартфонов подошла к своему концу окончательно.
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