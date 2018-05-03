Apple не держит слова

Оказалось, что компания Apple уклоняется от своего же обещания заменить батареи на всех смартфонах, на которых замедлялась работа ради комфортной работы того самого аккумулятора. То есть, если у вас iPhone не первой свежести и вам обещали, что батарею поменяют бесплатно, то в сервисном центре компании начнут придумывать разные отговорки — потребуют ремонта каких-то других элементов, найдут причину отказать в гарантийном ремонте и так далее. Оно и понятно — компания пообещала бесплатно заменить батарею на новую и все побежали в магазин за халявой, но и Apple тоже не первый день на рынке. Вот и получается, что никто на самом деле обещаний сдерживать и не планировал, это все пустые слова. Посмотрим, как это повлияет на стоимость акций компании в итоге, такой скандал обычного негативно влияет на бренд.