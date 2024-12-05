Apple не может запустить свой ИИ в Китае

Судя по данным информационного издания The Information, сервис искусственного интеллекта Apple Intelligence не появится на iPhone в Китае в ближайшее время. Согласно публикации журналистов, компания Apple сталкивается с трудностями при адаптации модели Baidu Ernie 4.0, новейшей крупной языковой модели от китайского гиганта Baidu, для выполнения запросов и предоставления точных ответов даже в самых базовых сценариях. Стоит напомнить, что ранее компания обещала, что iPhone 16 получат ИИ-функции с обновлением iOS 18.1 в октябре, но позже стало известно, что платформа Apple Intelligence будет отложена для пользователей в Европе и Китае. Одной из ключевых проблем Apple в Китае является политика конфиденциальности — Apple не позволяет собирать данные с устройств iPhone, когда пользователи задают ИИ-запросы.

В то же время Baidu требует сохранения данных для анализа и улучшения своей ИИ-модели, то есть компания хочет собирать данные пользователей и использовать их для своих коммерческих целей в будущем, что приводит к логичной проблеме и конфликту интересов. Это беда, потому что Apple планирует использовать модель Ernie 4.0 для генеративного ИИ на всех своих устройствах — iPhone, Mac и iPad. Кроме того, компания рассматривает возможность интеграции этой технологии в Siri, чтобы сделать ассистента более умным. Но ограничения, связанные с различиями в подходах к конфиденциальности, тормозят реализацию планов Apple по внедрению продвинутого искусственного интеллекта на китайском рынке.
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