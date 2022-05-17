Apple не подготовила iOS 16 к релизу

Apple официально объявит об iOS 16 и других крупных обновлениях своих операционных систем на стартовом мероприятии WWDC 2022 6 июня. Хотя первая бета-версия всегда предоставляется исключительно разработчикам, в новом отчете Марка Гурмана утверждается, что первая общедоступная бета-версия iOS 16 придет позже, чем обычно. Гурман сказал в социальных сетях, что график выпуска бета-версии iOS 16 в этом году немного отличается. По словам журналиста, Apple планирует представить первую публичную бета-версию iOS 16 вместе с третьей бета-версией для разработчиков в июле. Как правило, первая общедоступная бета-версия новой версии iOS поставляется вместе со второй бета-версией для разработчиков.

Причина, по словам Гурмана, в том, что текущие внутренние сборки «немного глючат». В результате инженерам Apple потребуется больше времени, чтобы сделать бета-версию iOS 16 достаточно стабильной, прежде чем разрешить кому-либо устанавливать ее на устройства iPhone и iPad. Стоит отметить, что сборки iOS компилируются за несколько дней или даже недель до их официального выпуска. Это означает, что к настоящему времени Apple, вероятно, завершила первую бета-версию iOS 16, которая будет доступна разработчикам вскоре после мероприятия WWDC 2022 в следующем месяце. Конечно, у Apple еще может быть время улучшить вторую бета-версию iOS 16, чтобы ее можно было выпустить для публики в конце июня. Но раньше подобных проблем у компании не возникало — это грустно.