Apple не подготовила iOS 16 к релизу

Причина, по словам Гурмана, в том, что текущие внутренние сборки «немного глючат». В результате инженерам Apple потребуется больше времени, чтобы сделать бета-версию iOS 16 достаточно стабильной, прежде чем разрешить кому-либо устанавливать ее на устройства iPhone и iPad. Стоит отметить, что сборки iOS компилируются за несколько дней или даже недель до их официального выпуска. Это означает, что к настоящему времени Apple, вероятно, завершила первую бета-версию iOS 16, которая будет доступна разработчикам вскоре после мероприятия WWDC 2022 в следующем месяце. Конечно, у Apple еще может быть время улучшить вторую бета-версию iOS 16, чтобы ее можно было выпустить для публики в конце июня. Но раньше подобных проблем у компании не возникало — это грустно.