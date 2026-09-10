Apple не выпустила базовый iPhone 18 в этом году

Вероятно, задержке базового iPhone 18 способствовал дефицит памяти и процессоров. Он усилил давление на цены и вынудил Apple сделать ставку на более дорогие модели iPhone с более высокой маржинальностью. При этом iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max также подорожали на 100 долларов по сравнению с предыдущими поколениями, но это компании удалось хоть как-то аргументировать за счёт новой основной камеры, уменьшенного выреза в дисплее и более длительного времени автономной работы. С предыдущими поколениями смартфонов ситуация куда менее оправданная с точки зрения обычного покупателя. При этом по слухам новый iPhone Air и более доступный iPhone 18E будут представлены в первом квартале следующего года. Ожидается, что примерно в это же время выйдет и базовый iPhone 18, если вообще выйдет.