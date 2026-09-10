Apple не выпустила базовый iPhone 18 в этом году

Компания Apple пошла на необычный шаг и решила не выпускать базовый iPhone 18 этой осенью. На презентации «Surprise and shine» компания представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а также новый складной iPhone Duo. При этом базовой модели iPhone 18 на мероприятии не оказалось — и ранее уже появлялись слухи, что этой осенью Apple выпустит только дорогие модели, а стандартный iPhone 18 перенесёт на весну следующего года. Вместо анонса iPhone 18 компания повысила цены на уже представленные модели iPhone 17 на 100 долларов. Даже iPhone 16, который всё ещё продаётся, подорожал на 100 долларов по сравнению с прошлой неделей и вернулся к своей первоначальной стартовой цене в 799 долларов.

Вероятно, задержке базового iPhone 18 способствовал дефицит памяти и процессоров. Он усилил давление на цены и вынудил Apple сделать ставку на более дорогие модели iPhone с более высокой маржинальностью. При этом iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max также подорожали на 100 долларов по сравнению с предыдущими поколениями, но это компании удалось хоть как-то аргументировать за счёт новой основной камеры, уменьшенного выреза в дисплее и более длительного времени автономной работы. С предыдущими поколениями смартфонов ситуация куда менее оправданная с точки зрения обычного покупателя. При этом по слухам новый iPhone Air и более доступный iPhone 18E будут представлены в первом квартале следующего года. Ожидается, что примерно в это же время выйдет и базовый iPhone 18, если вообще выйдет.
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