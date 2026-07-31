Xiaomi выпустит новые флагманы сразу по всему миру

Несколько дней назад появились слухи о том, что Xiaomi впервые выпустит Xiaomi 18 Pro на мировом рынке, тогда как предыдущее поколение оставалось эксклюзивом для Китая. Теперь эту информацию косвенно подтверждает новая сертификация — два будущих смартфона Xiaomi прошли регистрацию в базе Европейской экономической комиссии. Устройства получили номера моделей 2609BPN61G и 2611FPNFAG и, по словам источника, первый номер может принадлежать Xiaomi 18 Pro Max, а второй — базовой модели Xiaomi 18. Кроме того, сам факт появления устройств в базе EEC указывает на подготовку к международному запуску.

Если глобальный релиз Xiaomi 18 не вызывает удивления, поскольку его предшественник также продавался за пределами Китая, то возможный выход Xiaomi 18 Pro Max на мировом рынке выглядит куда более значимым событием, так как Xiaomi 17 Pro Max официально был доступен только в Китае. В сочетании с недавними слухами о глобальном дебюте Xiaomi 18 Pro это может означать, что сразу все три модели новой серии будут представлены за пределами домашнего рынка. Такой шаг станет заметным изменением стратегии компании. Не исключено, что на это повлияла ситуация на рынке, где производители смартфонов столкнулись с резким ростом стоимости памяти. Из-за этого спрос упал и компания, очевидно, вынуждена искать другие варианты для наращивания выручки за пределами локального рынка Китая. Вопрос лишь в том, какая будет цена у новых смартфонов на мировом рынке — это важный момент.