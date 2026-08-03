Vivo X500 Pro получит новую камеру Sony

Китайский информатор Smart Pikachu поделился подробностями о флагманском смартфоне Vivo X500 Pro, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Итак, устройству приписывают наличие новой топовой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9600 Pro, тыльной камеры на базе крупного 50-Мп датчика Sony с технологией LOFIC для более высокого динамического диапазона (HDR), обновленной системы оптической стабилизации и поддержки внешнего телеобъектива. Напомним, что выпущенный осенью прошлого года Vivo X300 Pro оснащается тройной основной камерой Zeiss с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 200 Мп (перископ с оптической стабилизацией).