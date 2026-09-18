Представлен смартфон Lava Bold N4 Pro 5G с АКБ на 6000 мАч

Компания Lava пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Bold N4 Pro 5G, которая базируется на 6-нанометровой однокристальной системе Unisoc T8200 с тактовой частотой до 2,3 ГГц, графическим адаптером Mali-G57 и поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Новинку также оснастили 6,75-дюймовым экраном с разрешением 1612:720 точек, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 550 нит в режиме HBM, 6 ГБ ОЗУ LPDDR4x и 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD до 1 ТБ, тыльной камерой на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 18-Вт быстрой проводной зарядки, боковым дактилоскопическим сенсором, корпусом толщиной 8,68 мм, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64 и предустановленной ОС Android 16. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составила эквивалент 145 долларов.