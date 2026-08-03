Xiaomi 17 Pro Max и другие смартфоны подорожали в Китае

Компания Xiaomi во второй раз в этом году повысила цены на смартфоны в Китае. Например, Redmi Turbo 5, Redmi K90 и Xiaomi 17 подорожали на 45 долларов, Xiaomi 17 Pro на 60 долларов, а Xiaomi 17 Pro Max и вовсе на 75 долларов. Рост цен вызван кризисом на рынке модулей памяти. Модули одного и того же объема за год подорожали в четыре раза.

Напомним, что стартовавший в прошлом году с 840 долларов Xiaomi 17 Pro Max оснащается аккумулятором ёмкостью 7500 мАч, 6,9-дюймовым LTPO OLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц, разрешением 2608:1200 точек и пиковой яркостью 3500 нит, 3-нм однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, тройной тыльной камерой Leica с модулями на 50 Мп (сенсор главный Light Hunter 950L), 50 Мп (перископический телеобъектив с 5-кратным приближением и оптическая стабилизация) и 50 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 50 Мп с автофокусом, а также поддержкой проводной зарядки на 100 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной мощностью 20 Вт.
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