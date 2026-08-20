Redmi Note 17 Pro Max получит батарею на 10000 мАч

Компания Xiaomi объявила, что глобальная презентация смартфонов серии Redmi Note 17 пройдет 27 августа. В линейку войдут Redmi Note 17 и Note 17 Pro, которые уже были выпущены в Китае, а также абсолютно новый Redmi Note 17 Pro Max. Производитель уже подтвердил наличие в последнем батареи ёмкостью 10000 мАч и поддержки 100-Вт быстрой проводной зарядки HyperCharge.

Напомним, что китайская версия REDMI Note 17 Pro имеет в своем оснащении батарею ёмкостью 9000 мА, поддержку проводной и обратной проводной зарядок мощностью 67 Вт и 22,5 Вт соответственно, 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 с максимальной частотой 2,4 ГГц. Новинка получила 6,83-дюймовый дисплей с разрешением 1,5K, яркостью до 3500 нит, защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2 и технологией Qingshan Eye Protection с регулировкой яркости до 1 нит, конфигурации с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 8/512 ГБ ОЗУ и встроенной памяти, 50-Мп тыльную камеру, защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K, а также корпус толщиной 8,46 мм и массой 226 граммов.