Apple недовольна своим же складным iPhone

В то время как Samsung уже далеко продвинулась в категории складных устройств, представив несколько поколений Galaxy Z Fold, Apple действует значительно осторожнее. Например, инсайдер отмечает, что Apple ориентируется на формат складного смартфона, который будет полностью повторять особенности Galaxy Z Fold — речь про устройство, раскрывающееся как книга, предоставляя пользователю условный планшет в кармане. Однако, по словам инсайдера, внутри компании Apple недовольны тем, что нынешний прототип iPhone Fold пока лишь повторяет уже доступные на рынке решения, не предоставляя ничего феноменального. Соответственно, Apple стремится сделать устройство тоньше и прочнее, чем у конкурентов, но при этом сохранить узнаваемый дизайн.

Одним из главных технических препятствий остаётся складка на экране — то, что уже давно вызывает недовольство у пользователей складных моделей. Apple намерена избавиться от этой складки или сделать её почти незаметной, что, скорее всего, и стало причиной задержки релиза. В отличие от Samsung, которая ежегодно выпускает обновления, Apple столкнулась с множеством инженерных вызовов — ей необходимо совместить тонкий корпус, прочность конструкции и отсутствие складки в одном устройстве. И хотя в сети уже есть слухи о том, что у компании есть готовый прототип, инсайдер утверждает, что 2026 год остаётся самым ранним сроком, когда мы можем увидеть складной iPhone. И к тому моменту инженерам бренда нужно придумать какую-то фишку.
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