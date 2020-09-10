Apple объявила о виртуальном мероприятии 15 сентября

Компания Apple объявила, что 15 сентября в Apple Park проведет виртуальное мероприятие.

Компания представит несколько новых продуктов, включая Apple Watch, новый iPad Air, меньший HomePod и AirTags. Основная часть виртуального мероприятия будет посвящено новым моделям Apple Watch и iPad Air следующего поколения. К сожалению новые iPhone не будут представлены или выпущены до октября. Также обновления программного обеспечения для iPhone и iPad, компания Apple планирует выпустить в конце сентября месяца, а для Apple Watch, Apple TV и Mac в конце 2020 года.

Виртуальное мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на веб-сайте компании, в приложении Apple TV и на канале YouTube.