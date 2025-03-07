Apple обязали открыть сайдлоадинг приложений

Компанию Apple обязали разрешить альтернативные магазины приложений на iOS в Бразилии в течение 90 дней, сообщает бразильское издание Valor International. Ранее компания уже столкнулась с аналогичными требованиями в Евросоюзе из-за Закона о цифровых рынках. Судья, вынесший это решение, отметил, что Apple уже выполнила подобные обязательства в других странах, не продемонстрировав значительного влияния или непоправимого ущерба для своей экономической модели. Расследование в отношении Apple в Бразилии началось в 2022 году после жалобы компании Mercado Livre — в ноябре власти страны дали Apple 20 дней на то, чтобы разрешить разработчикам использовать альтернативные системы платежей внутри приложений и возможность загрузки программ в обход App Store. Однако уже в декабре это предписание было отменено.

Естественно, в Apple таким решением недовольны — компания намерена обжаловать новое решение. «Apple поддерживает динамичные и конкурентные рынки, способствующие инновациям», — сказал представитель компании Фред Саинз. — «Мы сталкиваемся с конкуренцией в каждом сегменте и регионе, где работаем, и всегда сосредоточены на доверии пользователей. Мы обеспокоены тем, что временные меры, предложенные CADE, могут подорвать конфиденциальность и безопасность наших пользователей, и намерены обжаловать сегодняшнее решение». То есть компания опять давит на то, что это ударит по конфиденциальности пользователей, хотя всем ясно, что дело в прибыли.
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