Apple обновляет MacBook Pro новыми процессорами Intel и исправленной клавиатурой-«бабочкой»

Apple обновила 13 и 15-дюймовые ноутбуки MacBook Pro новейшими процессорами Intel и клавиатурой с обновленным механизмом «бабочка».

Самые большие изменения происходят с 15-дюймовым MacBook Pro, который теперь получает новейшие процессоры 9-го поколения Coffee Lake от Intel. В максимальной комплектации доступен флагманский Core i9-9980HK, тактовая частота которого в режиме Turbo достигает 5 ГГц. Младшие MacBook Pro с панелью Touch Bar теперь доступны в конфигурациях с четырёхъядерными процессорами Core i7 с частотой до 4,7 ГГц и 128 Мбайт памяти eDRAM. Хотя в базовой комплектации MacBook Pro 13 по-прежнему оснащается двухъядерным Core i5.

По данным Apple, обновленный MacBook Pro 15 будет до двух раз быстрее моделей с четырёхъядерными процессорами и до 40 % быстрее по сравнению с прошлогодними моделями на 6-ядерных чипах. В Apple заявили, что это самые быстрые Mac за всю историю компании.

Кроме оба ноутбука также получают обновленную клавиатуру. Это должно устранить залипание клавиш и другие проблемы, с которыми сталкивались некоторые пользователи предыдущих моделей. Дизайн ноутбуков остался прежним. Ноутбуки уже доступны на официальном сайте компании.