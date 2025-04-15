Apple обошла конкурентов по продажам смартфонов

Впервые в истории компания Apple, согласно свежему отчёту Counterpoint Research, заняла первое место в мире по объёму поставок смартфонов в первом квартале (январь–март). Этому способствовал запуск модели iPhone 16e — хотя продажи в США, Европе и Китае были стабильными или даже снижались, компания показала двузначный рост в Японии, Индии, на Ближнем Востоке, в Африке и Юго-Восточной Азии. Доля Apple составила 19% — рост поставок на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте — Samsung с 18% долей, но с падением поставок на 5%. Начало года у южнокорейского гиганта было вялым, однако в марте поставки резко выросли благодаря старту продаж серии Galaxy S25. Особенно успешной оказалась модель S25 Ultra — её доля внутри линейки выросла по сравнению с прошлым поколением.

На третьей позиции — Xiaomi с 14% рынка и приростом на 5%, чему способствовал как внутренний рынок Китая, так и расширение присутствия в новых регионах. Самым быстрорастущим брендом стала компания Vivo — её поставки увеличились на 6%, а доля составила 8%, как и у Oppo. При этом у Oppo зафиксировано небольшое снижение поставок (–1%), несмотря на рост в Индии, Латинской Америке и Европе. В Китае лидером квартала стала Huawei, а Honor и Motorola показали сильный рост в ряде стран, но пока не смогли войти в пятёрку крупнейших игроков. В целом мировой рынок смартфонов вырос на 3% в первом квартале. Однако эксперты прогнозируют небольшое снижение по итогам всего 2025 года — в том числе из-за влияния американских тарифов.