Apple обогнала Samsung

Длительное время корейская компания Samsung находилась на первом месте по продажам смартфонов в США. И это мало кого удивляло, ведь компания действительно делает крутые устройства и это позволяет привлечь не только обычных пользователей, но и корпоративный сектор. Если вы посмотрите на юристов или банкиров в США, то у них у всех смартфоны компании Samsung. Теперь ситуация изменилась и компания Apple смогла обогнать своего потенциального конкурента по продажам в США. Все дело в успешных доступных моделях яблочной компании, которые смогли завоевать рынок и просто вынудили пользователей обратить на себя внимание. Это крупнейший рынок в мире, так что Apple явно готовится удивлять всех невероятными успехами в этом финансовом году.