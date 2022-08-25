Apple официально заявила о мероприятии 7 сентября

Обратите внимание, что на этот раз «мини» iPhone не будет. Ожидается, что большинство изменений коснется моделей iPhone 14 Pro. Стандартные модели останутся с выемкой, в то время как модели Pro, как ожидается, будут оснащены дисплеем с двойным вырезом и значительными улучшениями в части камеры. Кроме того, модели iPhone 14 Pro также получат обновленный чип A16 Bionic, в то время как стандартные модели останутся с версией чипа A15 Bionic. Apple также анонсирует новые Apple Watch Series 8 на своем мероприятии. Мы ожидаем совершенно новый режим низкого энергопотребления, более длительное время автономной работы, датчик температуры, обновленный чип S8 и многие другие функции, ориентированные на здоровье. Ожидается также, что компания анонсирует новую модель Apple Watch Pro с новым дизайном и увеличенным дисплеем с упором на долговечность.