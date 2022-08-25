Apple официально заявила о мероприятии 7 сентября

Сегодня Apple официально объявила о специальном мероприятии, которое состоится 7 сентября — об этом ранее говорили инсайдеры, так что ничего удивительного. В следующем месяце компания продемонстрирует серию iPhone 14, Apple Watch Series 8 и многое другое. Apple проведет мероприятие, посвященное iPhone 14, в среду, 7 сентября, в 10:00 по тихоокеанскому времени. Более того, мероприятие пройдет в Театре Стива Джобса в Apple Park в Купертино, Калифорния. Компания тизерит мероприятие слоганом, который гласит: «Далеко за пределами». Стоит напомнить, что серия iPhone 14 будет выпускаться в четырех моделях: 6,1-дюймовый iPhone 14, 6,7-дюймовый iPhone 14 Max, 6,1-дюймовый iPhone 14 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max.

Обратите внимание, что на этот раз «мини» iPhone не будет. Ожидается, что большинство изменений коснется моделей iPhone 14 Pro. Стандартные модели останутся с выемкой, в то время как модели Pro, как ожидается, будут оснащены дисплеем с двойным вырезом и значительными улучшениями в части камеры. Кроме того, модели iPhone 14 Pro также получат обновленный чип A16 Bionic, в то время как стандартные модели останутся с версией чипа A15 Bionic. Apple также анонсирует новые Apple Watch Series 8 на своем мероприятии. Мы ожидаем совершенно новый режим низкого энергопотребления, более длительное время автономной работы, датчик температуры, обновленный чип S8 и многие другие функции, ориентированные на здоровье. Ожидается также, что компания анонсирует новую модель Apple Watch Pro с новым дизайном и увеличенным дисплеем с упором на долговечность.
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