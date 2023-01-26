Apple отказалась от кардинальных изменений в iOS 17

Это значит, что производитель в сентябре вместе с новыми гаджетами не представит ничего невероятно нового — просто будет немного лучше обыгран динамический островок вокруг фронтальной системы камер, появится порт Type-C, который все так долго ждали, после чего производитель анонсирует несколько нововведений и будет заниматься исключительно доработкой всех функций и возможностей. Это на самом деле очень важно, потому что ранее стабильность и качество операционных систем компании Apple играли основополагающую роль при покупке той или иной новинки бренда, но сейчас всё выглядит даже хуже, чем у Android в своё время. И это достаточно неприятный момент, потому что стоимость техники Apple только растёт, а качество — падает от года к году.