Apple отказалась от кардинальных изменений в iOS 17

В последнее время у компании Apple существенно упало качество операционной системы — пользователи то и дело жалуются на то, что у них что-то не работает или работает не так, приложения стали часто вылетать, а графические баги вовсе портят настроение. И, вероятно, в компании приняли решение заняться этим вопросом, повысив качество прошивки как минимум до старого уровня. Соответственно, инсайдеры, которые тесно общаются с разработчиками из Apple, сообщают, что компания в iOS 17 планирует не вносить никаких графических изменений, не будет реализовывать каких-то совершенно новых функций и возможностей. Вместо этого команда сейчас работает над тем, чтобы реализовать более стабильную версию операционной системы.

Это значит, что производитель в сентябре вместе с новыми гаджетами не представит ничего невероятно нового — просто будет немного лучше обыгран динамический островок вокруг фронтальной системы камер, появится порт Type-C, который все так долго ждали, после чего производитель анонсирует несколько нововведений и будет заниматься исключительно доработкой всех функций и возможностей. Это на самом деле очень важно, потому что ранее стабильность и качество операционных систем компании Apple играли основополагающую роль при покупке той или иной новинки бренда, но сейчас всё выглядит даже хуже, чем у Android в своё время. И это достаточно неприятный момент, потому что стоимость техники Apple только растёт, а качество — падает от года к году.