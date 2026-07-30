Смартфон OPPO A7 получит батарею на 8000 мАч

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились характеристики смартфона OPPO A7, который еще не был представлен официально. Итак, подтверждено наличие 6,57-дюймового AMOLED-дисплея с разрешением Full HD+ и подэкранным дактилоскопическим сенсором, предустановленной прошивкой ColorOS 16 на базе операционной системы Android 16, неназванной однокристальной системы с тактовой частотой до 2,4 ГГц, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти, аккумулятора ёмкостью 8000 мАч, селфи-камеры на 8 Мп, тыльной камеры с главным модулем разрешением 50 Мп, ИК-передатчика, а также корпуса с размерами 159,1:75,8:8,8 мм и массой 206 граммов.