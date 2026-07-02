iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max получат сразу два модема

Согласно информации, просочившейся из украденных документов и схем тайваньского поставщика Tata, будущие iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max будут оснащаться двумя различными модемами. На американском рынке Apple, вероятно, продолжит использовать модемы разработки Qualcomm. Предполагается, что это связано с поддержкой последними технологии mmWave 5G, которой пока не обладают собственные модемы Apple. В то же время, для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, предназначенных для других рынков, будет использоваться разработанный Apple модем C2.

Таким образом, ситуация с модемами в iPhone 18 Pro и Pro Max обещает быть непростой. Стоит отметить, что текущие модели iPhone 17e и iPhone Air уже используют модемы Apple, тогда как iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max оснащены модемами Qualcomm. Примечательно, что в китайских версиях iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max может появиться поддержка eSIM, в то время как нынешние модели, продаваемые в Китае, оснащены двумя физическими слотами для SIM-карт и не поддерживают eSIM. Помимо этого, те же документы указывают на обновление основной камеры iPhone 18 Pro. Она получит сенсор с идентификатором 0x905, сменив сенсор 0x903, используемый в iPhone 17 Pro. Это означает, что iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max будут использовать новый сенсор Sony IMX905, разработанный специально для этих устройств. Такое развитие событий согласуется с предыдущими слухами о возможном внедрении основной камеры с переменной диафрагмой в Pro-версии смартфонов этого года.
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