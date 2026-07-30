Samsung Galaxy Z Fold 8 оказался популярнее Z Fold 8 Ultra

Южнокорейское издание Naver раскрыло подробности о местных продажах складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 8. Утверждается, что в этом году спрос оказался настолько велик, что в данный момент почти все запасы уже исчерпаны. И это несмотря на увеличенный на 40% объем выпуска в сравнении с предыдущим поколением. Теперь при оформлении заказа покупателям придется ждать своих смартфонов минимум три недели. А вот Galaxy Z Fold 8 Ultra подобного ажиотажа не вызвал. Судя по всему, интерес покупателей к Galaxy Z Fold 8 вызван новым более широким форм-фактором. Здесь используется 7,6-дюймовый внутренний экран Dynamic AMOLED 2X с разрешением 1848:2448 пикселей и адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, 5,5-дюймовый внешний дисплей с разрешением 1248:1972 пикселя, частотой обновления 120 Гц, яркостью до 3000 нит и антибликовым покрытием.