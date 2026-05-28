MediaTek выпустила мобильный чип Dimensity 8550

В начале 2026 года компания MediaTek представила процессор Dimensity 8500, выполненный по 4-нм техпроцессу TSMC N4P. Он получил архитектуру с исключительно производительными ядрами Cortex-A725 и графику Mali-G720 MC8. А теперь компания обновила этот процессор, выпустив Dimensity 8550. Главным нововведением стала технология LLM Booster и поддержка Google Gemini Nano V3 — компактной ИИ-модели, предназначенной для локальной работы прямо на смартфоне. При этом новый процессор по-прежнему использует нейромодуль NPU 880. Остальные характеристики остались без изменений. Центральный процессор получил одно основное ядро Cortex-A725 с частотой до 3,4 ГГц и 1 МБ кэша L2. Второй кластер состоит из трёх ядер Cortex-A725 с частотой до 3,2 ГГц и 512 КБ кэша L2 на каждое ядро. Также предусмотрены четыре энергоэффективных ядра Cortex-A725 с частотой до 2,2 ГГц и 256 КБ кэша L2.

За графику отвечает Mali-G720 MC8 с поддержкой дисплеев 1440p+ и частотой обновления до 144 Гц, видеопроцессор поддерживает запись видео в 4K при 60 кадрах в секунду, а декодер совместим с кодеком AV1. Dimensity 8550 рассчитан на работу с оперативной памятью LPDDR5X со скоростью до 9600 Мбит/сек и накопителями UFS 4.0. Также процессор получил 5G-модем с поддержкой dual SIM, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4. Первым смартфоном на базе нового MediaTek Dimensity 8550 уже стал китайский Honor 600 Pro, но пока что его продают только на локальном рынке. Соответственно, новинку придётся подождать.