Apple откажется от Action Button в iPhone

Компания Apple представила кнопку Action Button вместе с iPhone 15 Pro, и она по-прежнему используется в новых iPhone 18 Pro. Однако, по информации инсайдера, компания планирует объединить Action Button и Camera Control в одну физическую клавишу уже в смартфонах следующего года. По слухам, во второй половине 2027 года Apple начнёт отказываться от отдельной кнопки Action Button. Её функции перенесут на Camera Control — одиночное нажатие будет запускать приложение камеры, а длительное — активировать действие, назначенное пользователем для Action Button. Инсайдер отдельно подчёркивает, что речь идёт именно об отказе от Action Button, а не от кнопки управления камерой.

Конкретные модели в публикации не называются, поэтому пока неизвестно, коснётся ли изменение всей осенней линейки iPhone или только отдельных устройств. В любом случае Apple, предположительно, собирается убрать одну физическую кнопку, сохранив все её настраиваемые функции. Ранее уже появлялись сообщения о том, что смартфоны серии iPhone 19 Pro могут получить более масштабное обновление дизайна. По данным инсайдеров, Apple тестирует прототипы с четырёхсторонними изогнутыми дисплеями, но пока что неизвестно, станет ли объединение кнопок частью этого редизайна. При этом отказ от кнопки выглядит вполне логичным — она не пользуется большим спросом, при этом компания может сделать корпус прочнее и надёжнее за счёт более цельной рамки корпуса. Пользователи будут только за.