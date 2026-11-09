Apple откажется от Action Button в iPhone

Конкретные модели в публикации не называются, поэтому пока неизвестно, коснётся ли изменение всей осенней линейки iPhone или только отдельных устройств. В любом случае Apple, предположительно, собирается убрать одну физическую кнопку, сохранив все её настраиваемые функции. Ранее уже появлялись сообщения о том, что смартфоны серии iPhone 19 Pro могут получить более масштабное обновление дизайна. По данным инсайдеров, Apple тестирует прототипы с четырёхсторонними изогнутыми дисплеями, но пока что неизвестно, станет ли объединение кнопок частью этого редизайна. При этом отказ от кнопки выглядит вполне логичным — она не пользуется большим спросом, при этом компания может сделать корпус прочнее и надёжнее за счёт более цельной рамки корпуса. Пользователи будут только за.