Apple отказывается от Intel

Компания Apple к 2020 году планирует полностью отказаться от процессоров компании Intel в своих продуктах, будь то ноутбук, планшет или смартфон. О планах на разработку своего собственного процессора компания официально не заявляла, но новость пробилась в свет и пользователи стали активно обсуждать этот момент. Дело в том, что на данный момент все ноутбуки компании Apple, приносящие неплохую прибыль, построены на процессорах Intel. Если яблочная компания мигом откажется от услуг своего партнера, то у последнего возникнут проблемы с продажами — все же Apple является очень крупным клиентом, который приносит массу денег. Уже после появления этой новости акции Intel упали на 9% в стоимости, что будет после того, как Яблоко откажется от процессоров и начнет делать свои модели? Будем следить за ситуацией.