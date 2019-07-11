Apple отключает приложение Walkie-Talkie на Apple Watch

Компания Apple временно отключила приложение Walkie-Talkie ссылаясь на уязвимость подслушивания. Функция Walkie-Talkie позволяет общаться пользователям Apple Watch посредством часов, имитируя рацию. Приложение Walkie Talkie останется установленным на устройствах, но не будет работать, пока оно не будет обновлено с исправлением.

Это уже второй раз в этом году. Не так давно Apple пришлось отключить функцию вызова FaceTime. В январе была обнаружена уязвимость в новой функциональности группового вызова, которая позволяла людям прослушивать устройства до того, как вызов был принят. Apple не спешила отреагировать на эту ошибку, о которой компания сообщила за неделю до того, как ей стало известно больше.